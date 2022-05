Em “Peito Aberto”, Tiago Nacarato apresenta “um novo eu” musical, que junta “um bocadinho daquilo que era” no álbum de estreia, “Lugar Comum” editado em 2019, ao que é hoje e que “está a tender um bocadinho mais para o ‘groove’”, contou o músico à Lusa.

“O novo álbum tem uma estética mais dançável, com ‘synths’ e coisas assim, que no outro disco não estava tão presente”, referiu.

As influências do ‘groove’ já existiam, mas o que influencia “muito” Tiago Nacarato são as pessoas com quem convive, e durante a criação do novo trabalho “houve uma convivência com pessoas que são mais dessa área do ‘groove’, como o Janeiro, o Fred dos HMB, Pity [dos The Black Mamba]”, que é coprodutor de “Peito Aberto” e deu ao músico “muito dessa noção de ‘groove’ e pôs muito desse trabalho no disco”.

“São influências de pessoas mais próximas de mim, que depois se refletem nas composições, apesar de eu já ouvir esse tipo de música há muito tempo”, reforçou.

No álbum agora editado, Tiago Nacarato nota um “‘policromatismo’ sonoro, em que se viaja muito pela musicalidade tradicional de vários países”.

“Sinto que [ao ouvir o disco] podemos tanto encontrar uma música de Cabo Verde, como podemos encontrar música portuguesa, mais virada para o Alentejo, mas com alguma estética moderna”, disse.

Já nas letras, “há uma variedade de temas, que variam entre a perceção do ser, coisas que acontecem no quotidiano e observações políticas sobre as coisas”.

“Andorinha”, por exemplo, fala “do sentimento que mãe e pai devem sentir quando um filho sai de casa, sentimento de ‘deixar voar’, que deve dar uma aflição”. Já “Carnaval” aborda “uma questão mais política, de perceber que as pessoas estão divididas em vários escalões sociais e que existe uma força braçal muito grande”.

Em “Estado Novo”, Tiago Nacarato canta sobre como às vezes “parece que existe uma força a tentar voltar a esses tempos”.

Na criação dos onze temas de “Peito Aberto”, que começou a ser ‘desenhado’ no início do ano passado, o músico recorreu aos três metidos criativos que usa habitualmente.

“Não existe só um método de criação dentro da minha abordagem como compositor. Às vezes pode aparecer a melodia primeiro e depois a tentativa de harmonizar essa melodia, pode ser de uma brincadeira na guitarra que surge o primeiro impulso musical e aí tento seguir esse impulso, entregando-me ao momento, ou pode até ser com uma parceria que vem de um estímulo externo”, descreveu.

A maioria das letras foi escrita por Tiago Nacarato, excetuando “Cantando eu sou”, por Miguel Araújo, “Aprendiz”, por Nati Valle, e “Estado Novo”, escrita a meias com Tiago Diniz.

Embora seja um trabalho a solo, “Peito Aberto” conta com várias participações entre as quais do cantor Buba Espinho, em “Andorinha”, e dos músicos Gui Salgueiro, Diogo Clemente, Miroca Paris, Ivo Costa, Edu Mundo e João Salcedo.

“No fundo é muita gente. Não conseguimos fazer nada sozinhos, temos que estar rodeados de pessoas e eu tenho muita sorte de estar rodeado de pessoas maravilhosas”, disse.

Nos concertos de apresentação do “Peito Aberto”, Tiago Nacarato também irá contar com convidados especiais: Maro, hoje, no Capitólio, em Lisboa, e Tatanka, no dia 27, no Hard Club, no Porto.

Nos dois espetáculos, Tiago Nacarato irá mostrar ao vivo “mais desse ‘novo eu’”. “Vou dedicar mais espaço do espetáculo ao ‘groove’ e à música dançante, sempre com espaço para as baladas e músicas que não podem faltar”, partilhou o músico, acrescentando que terá também “algumas surpresas”.