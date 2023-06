Há pelo menos 55 anos que o terço era recitado na Renascença às 18:30, de acordo com Pedro Leal, que avançou ainda que vai haver reforço dos relatos de futebol no digital, numa grelha com mais música, entretenimento e informação.

Estas são algumas das novidades avançadas pelo diretor-geral à Lusa, sublinhando que a partir de 05 de junho a Rádio Renascença vai "ter uma nova grelha" com a qual "pretende ter uma forma diferente de estar com as pessoas".

Esta alteração de posicionamento estava a ser trabalhada desde o ano passado: "o pensamento está feito, as condições estão garantidas, porque não lançar já", disse, quando questionado sobre a razão desta mudança já este mês.

"O nosso objetivo é continuar a crescer", afirmou Pedro Leal.

O público-alvo da Renascença é dos 40-59 anos, mas durante a manhã, "quem está no carro não são essas pessoas, a essa hora temos de ter uma preocupação para responder a essas pessoas", referiu o diretor-geral.

Agora, "o que vamos tentar fazer a partir de segunda-feira é adaptar cada momento de rádio ao percurso de cada pessoa", referiu.

O programa "As três da Manhã" vai continuar e haverá dois grandes painéis – 10:00-13:00 e 13:00-17:00 – com "muita música porque as pessoas estão a trabalhar", acrescentou Pedro Leal.

De acordo com os estudos da Renascença, "o grau de aprovação da nossa música é à volta de 80%" e "uma das coisas que percebemos é que a seguir à pandemia a apetência pela música disparou".

Mas isto não significa que a Renascença vá desinvestir na informação, antes pelo contrário. Pedro Leal defendeu que a rádio tem de ser "mais relevante".

E "não é o tempo que determina a relevância, é aquilo que fazemos que determina a relevância", rematou.

Assim, "temos uma grande aposta na informação na manhã e no fim da tarde", referiu.

Quanto ao desporto, garantiu que a rádio vai continuar a ter os seus espaços habituais, terminando apenas o das 22:30. Ou seja, "todos os espaços da 'Bola Branca' mantêm-se" e os relatos continuam e vão até ser reforçados através do digital.

A partir do próximo ano "vamos ter relatos de futebol até ao quinto lugar", avançou.

Atualmente, "só damos os relatos dos três grandes" – Benfica, Porto e Sporting –, mas "vamos passar a ter os quartos e os quintos, sejam eles quem forem, também no digital", anunciou.

Outra das novidades é mudança do horário da recitação do terço, a partir da Capelinha das Aparições, em Fátima, das atuais 18:30 para as 20:30, e passa a ser diária (até agora era de segunda a sexta).

A recitação do terço surgiu na Renascença em 1953 e, pelo menos, desde 1968 que é realizada sempre às 18:30.

Pedro Leal justificou esta alteração com a mudança dos hábitos, do ritmo de vida, considerando que este novo horário é o que mais se adequada ao atual estilo de vida das pessoas.

O objetivo foi "encontrar no período horário um espaço mais reflexivo e mais calmo e surgiu às 20:30", acrescentou.

Entre as várias novidades, e à noite, está o programa de autor Hotel Califórnia com o Paulino Coelho, que passa a ser durante a semana (mantendo o de sábado com Júlio Isidro), sendo que "proximamente" haverá uma rádio 'online' com os êxitos do programa.

De acordo com dados de dezembro de 2022, "em audiência acumulada de véspera crescemos nos últimos cinco anos 38%, 4,7 para 6,5", disse.

"Estamos a conseguir conquistar pessoas, estamos muito na faixa dos 35 para acima, apesar do nosso alvo ser 40, quer dizer que estamos com propostas mais consentâneas da vida contemporânea das pessoas e da família", enfatizou o diretor-geral.

Sobre o desempenho do mercado publicitário, o responsável disse que na rádio esta "não recuperou tão depressa como em alguns de outros meios".

Isto quer dizer que "ainda não chegámos ao pré-pandemia, mas estamos a evoluir. No caso da Renascença, as solicitações de publicidade têm vindo a aumentar sempre", afirmou.

A Renascença é uma "marca" que tem de estar nos diversos tipos de negócio: rádio, redes e o digital como também no ‘podcast’, o qual tem margem de crescimento em Portugal.

"Temos um consumo muito superior" do que há dois anos, em termos de ‘podcast’, apontou.

Paralelamente, vai ser lançada uma campanha de publicidade multimeios.

"A campanha tem dois motes", sendo que uma é a d'As três da Manhã' a convidar as pessoas 'Levanta-te e anda!'" a ouvir a Renascença, num registo mais atrevido, admitiu.

E o segundo é "a rádio dos pais, dos filhos e com o espírito certo", rematou.