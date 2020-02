O júri do concurso decidiu distinguir a obra deste autor, de 78 anos, nascido em Benguela, "pela originalidade do estratagema narrativo", atribuindo-lhe o prémio no valor de 20 mil euros.

Pepetela sucede assim ao autor português Luís Quintais, que em 2019 venceu, na categoria de poesia, o galardão máximo do Correntes d'Escritas, encontro de escritores de expressão ibérica que decorre oficialmente a partir de hoje na Póvoa de Varzim.

Pepetela é o pseudónimo literário de Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos, que foi guerrilheiro do MPLA, político e governante.

O escritor é autor de várias obras, com destaque para "As Aventuras de Ngunga", "Muana Puó", "Mayombe", "O Cão e os Caluandas", "Yaka", "Lueji", "Geração da Utopia", "O Desejo de Kianda", "Parábola do Cágado Velho".

Licenciado em Sociologia, pela Universidade de Argel, durante o seu exílio político, foi professor na Universidade Agostinho Neto, em Luanda, e dirigiu diversas associações culturais, designadamente, a União de Escritores Angolanos e a Associação Cultural Recreativa Chá de Caxinde.

Em 1997, Pepetela foi distinguido com Prémio Camões.