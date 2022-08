A Perve Galeria vai participar pela primeira vez na Feira do Livro de Lisboa, a partir de quinta-feira, em parceria com a Editora Urucum, apresentando um pavilhão exclusivamente com livros-objeto artístico.

O pavilhão vai estar localizado na entrada poente do Parque Eduardo VII, onde será feito um tributo simbólico a Salman Rushdie, ensaísta e autor, alvo de um recente atentado, nos Estados Unidos. No pavilhão será apresentado o seu livro artístico "The Firebird's Nest", primeira parte de um programa mais vasto, segundo a galeria. Até 11 de setembro, a Perve irá apresentar na feira um programa que conta com artistas convidados, a apresentação de obras gráficas, serigrafias, livros-objeto artístico, múltiplos de arte e ainda a exibição de documentários inéditos.