O programa inclui a Abertura "Clássica", sobre um tema popular português, de António Victorino d’Almeida, o Concerto n.º 3, para piano e orquestra de Beethoven, e a Sinfonia "Clássica", de Prokofiev. O mesmo programa é apresentado no próximo domingo, na Cerca do Mosteiro de Alcobaça, no âmbito do Festival Cistermúsica, anunciou a OML.

A música de Beethoven (1770-1827), segundo a OML, “distingue-se pela expressão de ideais, como se mantivesse uma relação privilegiada com o mundo e a posteridade”. Sobre o 3.º Concerto para piano, a OML destaca-o como "obra de transição, quando ainda se vislumbra a presença da figura de Mozart, mas já são evidentes os rasgos expressivos que tornaram [Beethoven] singular”.

Nascido na Lousada, em 1993, João Xavier estudou oito anos na Academia de Música local, atual Conservatório do Vale do Sousa, seis dos quais com a professora Luísa Ferreira. Seguiram-se dois anos com Pedro Burmester na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, no Porto, seguindo-se o trabalho com a pianista Eliso Virsaladze, primeiro em Florença, na Scuola di Musica di Fiesole e, depois, em Moscovo, no Conservatório Tchaikovsky, onde terminou o curso.

O pianista de 26 anos já foi distinguido com o primeiro lugar no V Concurso de Piano da Póvoa de Varzim, no X Concurso de Piano Florinda Santos e no 12.º Concurso Internacional de Santa Cecília. Conquistou também o 1.º Prémio Jovens Músicos/2011 (nível superior) e, em 2014, o 3.º Prémio no Concurso Internacional de Jaén, em Espanha.