Em causa está o projeto artístico "De Casa para Um Mundo", hoje anunciado pela Fundação da Bienal de Arte de Cerveira (FBAC), e que fará parte do programa da edição 2020, a XXI Bienal Internacional de Arte de Cerveira, que decorrerá de 01 de agosto a 31 de dezembro, naquele concelho do distrito de Viana do Castelo, com o tema "Diversidade - Investigação. O Complexo Espaço da Comunicação pela Arte".

No comunicado hoje enviado às redações, a Fundação da Bienal de Arte de Cerveira (FBAC) adianta que, no "total, serão apresentadas 15 obras de 15 escritores + 15 artistas plásticos, as quais serão acompanhadas de pequenas composições de 15 músicos, colocando em diálogo criadores que não se podem encontrar, mas que podem comunicar através da arte".

"Neste projeto, que surgiu logo nos primeiros dias do confinamento, é de sublinhar a participação voluntária e dialogante de três formas de expressão artística - a literatura, as artes plásticas e agora a música - que em breve se apresentarão ao público de forma criativa e questionadora", explicam os criadores do projeto, Manuel de Novaes Cabral e Sobral Centeno, citados naquela nota de imprensa.