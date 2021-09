Em 2019, a artista foi uma das protagonistas da edição Rock in Rio Brasil. A estrela pop subiu ao Palco Mundo no dia 5 de outubro de 2019 e surpreendeu a multidão com um espetáculo teatral, a fazer lembrar um musical da Broadway, com muitas acrobacias, coreografias e acessórios.

O ponto alto do concerto da cantora ficou guardado para o final. Ao som de "So What", Pink sobrevoou o público e fez acrobacias circenses pelo ar. Durante cinco minutos, a cantora 'passeou' por cima dos mais de 100 mil espectadores e surpreendeu todos os presentes com as manobras no ar.

Nas redes sociais, os vídeos da atuação de Pink tornaram-se virais em todo o mundo e somam milhares de visualizações. Para o público, a atuação da cantora foi "histórica" e "impressionante".

Veja o vídeo:

O voo da artista foi preparado durante vários meses pela equipa do Rock in Rio Brasil. Segundo a Globo, o sistema que permitiu o voo de Pink foi desenvolvido pela empresa Tait, que já criou soluções para espetáculos do Cirque du Soleil, de Katy Perry e para os Jogos Olímpicos, por exemplo.

O sistema é usado principalmente em transmissões de jogos de futebol, onde são utilizadas câmaras de vídeo.