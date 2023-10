A história do boneco de madeira construído por Gepetto imortalizada no conto de Carlo Collodi dá o mote à peça “Pinóquio: Uma Aventura Musical” que se estreia dia 28, pelas 15h30, no auditório do Casino Estoril, em Cascais.

A história musical do boneco de madeira construído a partir de um tronco que ganha vida pelas mãos do velho carpinteiro Gepetto, amante de marionetas e que sempre sonhou ser pai, conta com interpretações de Filipa Saavedra, Rafael Cruz Lamberto, Sara Brás e Pedro Simões.

Com encenação de Válter Mira, que também assina o texto e as letras das músicas, o espetáculo tem música de FF e Miguel Amorim, que também assina as orquestrações, direção vocal de Daniel Galvão e direção artística de Henrique Feist.

Ana Paula Rocha e Abel Duarte (cenografia), Rosário Balbi e Luís Stoffel (guarda-roupa), Júlio Leonardo (marionetas), Guilherme Gamito (perucas e caracterização), Paulo Santos (desenho de luz) e Gonçalo Carlos (desenho de som) completam a ficha técnica do espetáculo que está em cena aos sábados, domingos e feriados, com sessões às 15h30.