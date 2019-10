Tempos houve, mais precisamente há 30 anos quando foi lançado “Doolittle”, em que fãs e críticos profissionais podiam sugerir num assomo de entusiasmo e sem maiores constrangimentos que os Pixies eram a “melhor banda de ‘rock’ do mundo”. O álbum vinha depois de outras duas perólas, o EP de estreia “Come on Pilgrim” e “Surfer Rosa”.

O tempo passou: ninguém consegue ser absolutamente genial em todos os momentos e a seguir veio o agradável “Bossanova” que, a despeito do título, trazia mesmo era os tons suaves da surf music para limar a agressividade brutal dos antecessores. E não aconteceu muito mais: “Trompe le Monde” foi o epitáfio desta primeira fase e deste só o noise de “Planet of Sound” surgiu no extenso alinhamento (em torno de 40 canções, consoante o espetáculo) que tem composto a digressão europeia do grupo norte-americano.

Em 2004 a banda ressurgiu, passou por Portugal no Super Bock Super Rock e correu o mundo todo (literalmente), esgotando salas para tocar “apenas” os clássicos. O concerto do Campo Pequeno não chega ao ponto de levar a dizer que talvez fosse melhor antes: se as faixas dos mornos “Indie Cindy” (2014) e “Head Carrier” (2016) foram poucas, as do álbum do ano passado, “Beneath the Eyrie”, foram muitas.

O álbum, respeitável com seus tons “góticos”, com especial destaque para as performances de “In the Arms of Mrs Mark of Cain“ e “Los Surfers Muertos”, faz com que o concerto tenha sido marcado pela alternância entre euforia e silêncio respeitoso, com o grupo a alinhar o vasto repertório através de uma atuação estóica e que dispensa as diversas noções do que muitas vezes se entende como “espetáculo”.