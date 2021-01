Plutónio lançou esta segunda-feira, dia 11 de janeiro, o single "Lisabona". O tema do músico está disponível em todos os serviços de streaming de música e conta com um videoclip que pode ser visto no Youtube - veja aqui.

Pouco minutos depois da estreia do vídeo, o lançamento tornou-se no tema mais comentado no Twitter em Portugal. No Instagram, a publicação de Plutónio sobre o single "Lisabona" conquistou mais de oito mil 'gostos' em menos de uma hora.