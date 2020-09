Esta quinta-feira, dia 10 de setembro, José Cid & Quinteto sobem ao palco da Altice Arena, em Lisboa, para um espetáculo solidário. "o Concerto Por Um Novo Futuro será feito de emoções, numa noite em que as letras, as melodias e o carisma de José Cid, juntamente com a qualidade dos músicos que o acompanham, são os ingredientes perfeitos para uma noite que se quer solidária e memorável", frisa a promotora.

Clássicos como “20 anos”, “Um Grande, Grande amor”, “Minha Música”, “A Rosa Que Te Dei”, “Ontem, Hoje e Amanhã”, entre outros, vão fazer parte do alinhamento.

"De mãos dadas, a Música e a Solidariedade juntam-se pelo décimo ano consecutivo para ajudar a Associação Novo Futuro. José Cid, nome incontornável da música portuguesa, premiado como poucos e adorado pelo público português, vai trazer os seus clássicos de sempre para contribuir para a melhor das causas – ajudar as crianças institucionalizadas", acrescenta a organização.

Os bilhetes já estão à venda na Blueticket e locais habituais e os preços variam entre os 18 e os 45 euros.