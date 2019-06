Desde que anunciou o lançamento de "Madame X", Madonna tem aparecido em público sempre com uma um pala preta com um "X" a cobrir o olho esquerdo. No fim de semana, durante a entrevista ao programa norte-americano "Today", a 'rainha da pop' explicou a opção.

Questionada pelo jornalista sobre a pala preta, a artista explicou que faz parte da personagem que criou, a "Madame X". "Ela é uma espiã. Ela é uma agente secreta. Ela viaja pelo mundo. Ela muda de identidade", começou por lembrar Madonna.

"Ela dorme com um olho aberto. E viaja todo o dia com um olho fechado. Na verdade, magoaram-na. Então, está a tapar um dos olhos", acrescentou a cantora norte-americana.