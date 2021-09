Com um atraso de várias semanas, "Donda", o último álbum do músico Kanye West, foi lançado na manhã do passado domingo, dia 29 de agosto. A revista Pitchfork classificou o álbum com 6.0 pontos, numa escala de zero a dez.

Nas redes sociais, a Porquinha Peppa destacou a nota do novo álbum do rapper, lembrando que o seu disco "Peppa's Adventures: The Album" conseguiu uma melhor pontuação (6.5 em 10).

"A Peppa não precisou de organizar festas de lançamento no Estádio mercedes-Benz para ter esse meio ponto a mais", escreveu conta oficial de Twitter dedicada à Porquinha Peppa. Pouco depois, a publicação foi apagada.