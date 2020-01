O mais recente vídeo do grupo Portas dos Fundos é dedicado à imigração brasileira em Portugal. O skecth foi publicado no passado sábado, dia 25 de janeiro, no canal de Youtube do coletivo brasileiro.

No vídeo, Gregório Duvivier veste a pele de um brasileiro que vive em Portugal e que tem de explica a um casal de turistas que o nosso país foi conquistado pelo Brasil. "O Brasil depois da grande imigração, anexou Lisboa", brinca o grupo.

No skecth, a personagem explica que o Mosteiro dos Jerónimos é agora uma loja da Havan e que a Torre de Belém é uma Igreja Universal.

"A vingança vem a cavalo! Depois de vocês virem aqui, de comprarem o nosso povo com espelho e especiarias, de escravizarem os nossos índios, de roubarem o nosso ouro, nós finalmente conquistamos o vosso país", frisa a Porta dos Fundos na descrição do vídeo "Quem manda somos nós! Os portugueses não passam de uns abiscoitados que não sabem o que estão a fazer", gracejam.

Além de Gregório Duvivier, o vídeo conta com a participação de Estevam Nabote, Karina Ramil e de Pedro Benevides.

Veja o vídeo: