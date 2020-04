"Esta é uma decisão responsável, tomada em função da pandemia que assola o nosso país", lê-se no comunicado divulgado pelos promotores, a Trovas Soltas e a In Rock We Trust, com a Ágora.

A 4.ª edição do Porto Blues Fest previa a atuação de músicos como The Ragtime Rumours, Martin Harley e Trudy Lynn, e ainda a realização da Guitar Summit, um projecto com curadoria do guitarrista português de blues, Budda Guedes.