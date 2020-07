O festival, apresentado hoje no Teatro Rivoli, acontece de 27 a 31 de outubro, tendo implicado um investimento nacional na ordem dos 1,7 milhões de euros, onde se inclui o apoio do Ministério da Cultura (200 mil euros), do Turismo de Portugal e da Câmara do Porto (620 mil euros).

"Hoje é um marco histórico. Esta ideia de querer trazer o Womex para Portugal tem mais de 20 anos", afirmou, na conferência de imprensa desta tarde, o diretor geral da AMG Music, António Miguel Guimarães, produtora responsável pela realização do evento em Portugal.

Ao longo de cinco dias, são esperados, entre os mais de 2.500 profissionais envolvidos, mais de 260 artistas vindos de todos os continentes, cerca de 520 editoras e distribuidoras, quatro centenas de instituições governamentais e educacionais, oito centenas de agentes, mais de 610 gestores e 300 produtores, a que se juntarão cerca de 1250 empresas vindas de mais de 50 países.

"Esta gente toda vem aqui para comprar e vender, ou seja, o que aqui vai acontecer em [20]21, vai se refletir-se em [20]22, [20]23 e [20]24 nas salas de todo o mundo. Os artistas que conseguirem ser selecionados (...) vão ter reflexos até uma década. Uma presença no Womex vale ouro para a exportação de qualquer grupo artístico, de qualquer projeto cultural", explicou o diretor Geral da AMG Music.