MARO, com "saudade, saudade", vai ser a terceira artista a subir ao palco da final do Festival Eurovisão da Canção. A última ronda do certame está marcada para sábado, dia 14 de maio, às 20h00.

Os We Are Domi, da República Checa, vão ter a missão de abrir a noite. Antes da artista portuguesa, WRS, que este ano representa a Roménia com "Llámame", sobe a palco da arena de Turim.

Na final do Festival Eurovisão da Canção competem 25 países. Na primeira semifinal, além de Portugal (MARO - "saudade, saudade"), cujo tema foi apresentado em 10.º lugar, Suíça, Arménia, Islândia, Lituânia, Noruega, Grécia, Ucrânia, Moldávia e os Países Baixos conquistaram passaporte para a final. Já esta quinta-feira, na segunda ronda, Bélgica, República Checa, Azerbaijão, Polónia, Finlândia, Estónia, Austrália, Suécia, Roménia e Sérvia conquistaram um lugar na última fase do concurso.

Além das canções apuradas nas duas semifinais, os 'Big Five' (França, Alemanha, Espanha, Reino Unido e o país anfitrião, Itália), que têm entrada direta na final, vão lutar pela vitória no Festival Eurovisão da Canção.

ORDEM DE ATUAÇÃO NA FINAL:

1. República Checa (We Are Domi, 'Lights Off')

2. Roménia (WRS, 'Llámame')

3. Portugal (MARO, 'Saudade, Saudade')

4. Finlândia (The Rasmus, 'Jezebel')

5. Suíça (Marius Bear, 'Boys Do Cry')

6. França (Alvan & Ahez, 'Fulenn')

7. Noruega (Subwoolfer, 'Give That Wolf a Banana')

8. Arménia (Rosa Linn, 'Snap')

9. Itália (Mahmood & Blanco, 'Brivid')

10. Espanha (Chanel, 'SloMo')

11. Países Baixos (S10, 'De Diepte')

12. Ucrânia (Kalush Orchestra, 'Stefania')

13. Alemanha (Malik Harris, 'Rockstars')

14. Lituânia (Monika Liu, 'Sentimentai')

15. Azerbaijão (Nadir Rustamli, 'Fade To Black')

16. Bélgica (Jérémie Makiese, 'Miss You')

17. Grécia (Amanda Georgiadi Tenfjord, 'Die Together')

18. Islândia (Systur, 'Med Haekkandi Sól')

19. Moldávia (Zdob si Zdub & Advahov Brothers, 'Trenuletul')

20. Suécia (Cornelia Jakobs, 'Hold Me Closer')

21. Austrália (Sheldon Riley, 'Not The Same')

22. Reino Unido (Sam Ryder, 'Space Man')

23. Polónia (Ochman, 'River')

24. Sérvia (Konstrakta, 'In Corpore Sano')

25. Estónia (Stefan, 'Hope')