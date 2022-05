MARO foi a terceira a atuar na final do Festival Eurovisão da Canção. Já os We Are Domi, da República Checa, tiveram a missão de abrir a noite.

A artista portuguesa, acompanhada por Diana Castro, Beatriz Fonseca, Beatriz Pessoa, Carolina Leite e Milhanas, com 'saudade, saudade', foram recebidas com uma grande ovação na arena de Turim. No centro da PalaOlimpic e rodeadas por um manto de fumo, as cantoras entregaram uma atuação repleta de emoção.

VEJA O VÍDEO:

(veja aqui a atuação completa)

Este ano entraram 40 países em competição, mas à final chegam 25, dos quais 20 foram selecionados em duas semifinais, que decorreram na terça-feira e na quinta-feira, também em Turim.

A 66.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, que se realiza anualmente na Europa desde 1956, incluía inicialmente 41 países, mas a União Europeia de Radiodifusão, que promove o concurso, anunciou em 25 de fevereiro, um dia após a invasão da Ucrânia, que a Rússia iria ficar de fora.