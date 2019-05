Segundo o festival, os HHY & The Macumbas farão a estreia mundial de uma performance partilhada com The Kampala Unit, formada por músicos do Uganda, num projeto que nasceu neste país em 2018 no âmbito do festival ugandês Nyege Nyege, nas margens do rio Nilo.

"Os artistas do Uganda irão viajar pela primeira vez para a Europa para participar neste espetáculo único com a formação portuguesa", explicou o festival Unsound que, em edições anteriores, já tinha feito uma parceria com o Nyege Nyege.

Os HHY & The Macumbas surgiram no Porto em 2008 e ao longo de uma década de existência já conheceram várias formações e, neste momento, a Jonathan Uliel Saldanha juntam-se João Pais Filipe, Brendan Hemsworth, Filipe Silva e Frankão na percussão, e André Rocha e Álvaro Almeida nos metais.

No final do ano passado editaram o álbum "Beheaded Totem".