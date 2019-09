Levou algum tempo, mas Lulu Santos chegará finalmente a Portugal com uma digressão. O artista brasileiro traz para os palcos portugueses o seu novo concerto "Pra Sempre", após um grande sucesso no Brasil.

Com mais de 35 anos de carreira, Lulu Santos fez um disco dedicado ao amor. A temática de maior destaque na sua vasta obra, aliás, também dá o tom do alinhamento das atuações que o artista fará no dia 16 de outubro no Coliseu Porto Ageas, no Porto, e no dia seguinte no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Com mais de 30 álbuns editados e autor de uma lista de sucessos incontestáveis (entre eles “Tempos Modernos”, “O Último Romântico”, “Tudo Azul”, “Toda Forma de Amor”, “Um Certo Alguém”, “Assim Caminha a Humanidade” e “De Repente Califórnia”), Lulu Santos garante que nos concertos na Europa não esquecerá os êxitos que fazem parte da vida de muitas pessoas no Brasil e em Portugal. Serão duas horas de espetáculo com muitos sucessos.

"Não vamos deixar nenhum clássico de fora. As pessoas que me acompanham já conhecem as canções, gostam delas e as identificam com passagens de suas vidas. E fazem por escolha, é a voz do povo. As apresentações ao vivo deixam a lembrança de um impacto que dificilmente se apaga, por isso estou levando para essa tour um mergulho no meu universo de grandes sucessos e do meu novo álbum ‘Pra Sempre’”, promete Lulu Santos, que se apresentou em Lisboa em 2004, num festival.

Ao longo dos anos, a relação do artista e jurado do “The Voice Brasil” com Portugal solidifica-se através de bandas sonoras de telenovelas brasileiras que fizeram sucesso na televisão nacional, como “Malhação” (“Assim Caminha a Humanidade”), “Sassaricando” (“Lua de Mel”), “Verão 90” (“Toda Forma de Amor”), “Três Irmãs” (“De Repente Califórnia”), “Brega e Chique” (“Um Pro Outro”), “Fera Radical” (“A Cura”), “A Próxima Vítima” (“Sereia”), “Salsa e Merengue” (“Dancin’ Days”) e “Anjo Mau” (“Hiper Conectividade”). “Bom Sucesso”, exibida atualmente pela TV Globo no Brasil, também conta com um grande êxito de Lulu Santos: “Um Certo Alguém”.

Na digressão europeia, Lulu Santos será acompanhado por Sérgio Melo (bateria), Jorge Ailton (baixo), Hiroshi Mizutani (teclado), Tavinho Menezes (guitarra) e Robson Sá (voz).