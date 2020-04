A editora Douda Correria é o foco da edição de sexta-feira da iniciativa “Práticas de Leitura”, a transmitir online, às 16h00, na sala virtual do Teatro do Bairro Alto (TBA), no Zoom, informou hoje o teatro.

A iniciativa "Práticas de leitura" consiste em encontros de regularidade incerta em torno de publicações "entusiasmantes, porque urgentes, interessantes, desarmantes ou prementes, autoeditadas ou não para conversar sobre o que se lê", refere o TBA. Nesta edição, estarão presentes Nuno Moura (editor), Joana Bagulho (cravista) e dois colaboradores habituais da Douda Correria, João Paulo Esteves da Silva (poeta, tradutor e músico) e Miguel Cardoso (poeta e tradutor). A sessão terá interpretação em Língua Gestual Portuguesa.