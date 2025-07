Espetáculos de dança, 'performances', conversas, concertos, instalações e peças de teatro, como o primeiro texto de Tiago Rodrigues, "Coro dos Amantes", fazem a programação de setembro a dezembro do Teatro do Bairro Alto (TBA), divulgada na quarta-feira em Lisboa.

Criações de Tim Etchells, Alberto Cortés, Luísa Saraiva, Vânia Doutel Vaz fazem parte da programação, assim como espectáculos musicais com Yasuhiro Morinaga, Robert Millis, Sakina Abdou Trio, e conversas com Jacqueline Nsiah e Denise Fernandes, Patrícia Patrícia Portela e Zia Soares, entre outros.

“Muitas das propostas que o TBA apresenta este outono nascem da ausência, da dissolução e da perda, vêm de um torpor ou névoa que é forma de sobreviver depois da ferida. São trabalhos do luto, mas também obras de amor”, escreve o diretor artístico do teatro, Francisco Frazão, na apresentação da temporada para os últimos quatro meses deste ano.

O “simples facto de [estas obras] existirem é motivo de celebração: quem as fez, velha receita da arte, deitou mão ao que restava para moldar uma vida nova. E é por isso que queremos muito partilhá-las convosco”, acrescenta Francisco Frazão, sublinhando que “canções folk inglesas, poesia romântica alemã, iconografia egípcia; uma súbita falta de ar, diários de saídas à noite, goma-laca, copos que transbordam, os espectros da História” “são os materiais de outono” do TBA, “transformados em dança, concerto, performance, espiral sem fim".

Entre as propostas do TBA nas artes performativas contam-se “Abalphabet”, um espetáculo de Alberto Cortés (10 e 11 de setembro), a peça “Coro dos Amantes”, a primeira escrita por Tiago Rodrigues, interpretada por Cláudia Gaiolas e Tónan Quito (de 17 a 20 de setembro), "A Plot / A Scandal", de Lígia Lewis (2 e 3 de outubro), “Burning on ando on”, de Luísa Saraiva (4 de outubro), “Violetas”, de Vânia Doutel Vaz (de 21 a 23 de novembro) e “Láddition”, trazida por Tim Etchells/Bert&Nazi (19 e 20 de dezembro).

Nos espetáculos musicais pontuam Yasuhiro Morinaga e Robert Millis, com “Life entangled: The secret story of Shellac” (26 de setembro), o concerto “Hammer, rol and leaf” com Sakina Abdou Trio com Marta Warelis e Toma Gouband (9 de outubro), Mafalda Banquart e silentparty em "Flowers!" (17 e 18 de outubro), Grilo com Ivu'Kar (8 de novembro) e o espetáculo com que encerra o ano, “Da roda que não tem fim”, nos dias 6 e 7 de dezembro.

Do ciclo de conversas constam “Imaginação radical e a urgência de nos vermos”, por Jacqueline Nsiah e Denise Fernandes (10 outubro), “Zona de dramaturgia”, com Gisela Casimiro e Teresa Coutinho (22 de outubro) e Patrícia Patrícia Portela e Zia Soares com Maria Giulia Pinheiro (28 de novembro), "Da boca ao universo", por Denise Santos e moreya (4 de novembro).

O programa completo da programação do TBA, de setembro a dezembro, está disponível no 'site' do Teatro na internet.