As bandas britânicas Praying Mantis e Blitzkrieg participam, no sábado, no Hardmetalfest Mangualde, estreando-se nos palcos em Portugal.

"São porta-estandartes da New Wave of British Heavy Metal [movimento musical que surgiu na Inglaterra e se espalhou pelo mundo], na onda dos anos 80", explicou à agência Lusa José Rocha, que organiza este festival. Segundo o responsável, na 26.ª edição do Hardmetalfest Mangualde acontecerá também a estreia em Portugal dos Xentrix, igualmente oriundos da Inglaterra, mas "mais ligados ao Thrash Metal", um subgénero do Heavy Metal. "É considerada a melhor banda de Thrash Metal em Inglaterra. Também é oriunda dos anos 80 e estreia-se em Portugal", acrescentou. José Rocha adiantou que o cartaz inclui igualmente os alemães Blood e os noruegueses Ancient, consideradas "bandas mais extremas". Continuar a ler O programa do 26.º Hardmetalfest Mangualde fica completo com a presença dos espanhóis Dark Embrace e dos portugueses Sacred Sin, Infraktor, Godark e Karbonsoul. "Cada vez mais tentamos que as bandas portuguesas sejam estreia no palco de Mangualde. À exceção dos Sacred Sin, que já não tocam cá desde 1999, as outras três bandas portuguesas são estreias", referiu o organizador. Atendendo à adesão registada até ao momento e ao que aconteceu nos últimos anos, José Rocha prevê que o festival vá encher de gente o Centro Recreativo e Cultural de Santo André. "Atualmente, vem uma mistura de 'old school' [velha guarda] com pessoal mais jovem, miúdos de 17/18 anos. Vêm pais com filhos, famílias inteiras", afirmou. Além de portugueses, o festival costuma contar com a presença de espanhóis, franceses, belgas, ingleses e alemães. "Este ano, devido à crescente comunidade brasileira em Portugal, temos muitos brasileiros a perguntar onde fica e como são os preços", contou. No sábado, estará à venda um livro que apresenta uma retrospetiva do que foi o Hardmetalfest Mangualde até hoje. Segundo José Rocha, o Hardmetalfest Mangualde está entre os doze festivais do género mais antigos do mundo. Este festival surgiu em 1997, com o nome de Festival de Heavy Metal de Mangualde, tendo-se inicialmente realizado no antigo ciclo preparatório. A partir de 1999, começou a ter como "casa" o Centro Recreativo e Cultural de Santo André.