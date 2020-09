De acordo com o site do parlamento, as audições, agendadas para a próxima quarta-feira, dia 23 de setembro, serão em conjunto com a comissão parlamentar de Trabalho e Segurança Social.

Os representantes dos trabalhadores “precários” da Fundação de Serralves, no Porto, serão ouvidos às 9:30, seguindo-se, às 11:00, a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).

As audições surgem a pedido de um requerimento do Bloco de Esquerda (BE), aprovado a 14 de julho pela comissão parlamentar de Cultura e, no dia seguinte, pela comissão parlamentar de Trabalho e Segurança Social, para serem ouvidos no parlamento a ACT, a administração e os trabalhadores “precários” da Fundação de Serralves.

No requerimento, o BE afirmou que, "logo no início das medidas de distanciamento social, em março, a Fundação de Serralves descartou trabalhadores a recibos verdes do serviço educativo da instituição", assim como "todos os técnicos externos responsáveis pela montagem das exposições, sem qualquer aviso prévio, no próprio dia em que a instituição suspendeu atividade".