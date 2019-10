Bertrand Chamayou, que atuou em Lisboa no passado mês de setembro, no início da Temporada Gulbenkian, foi um dos sete vencedores anunciados na noite de quarta-feira, em Londres, na gala da revista britânica, que atribui anualmente os prémios em diferentes áreas da Música Clássica, distinguindo também Carreira, Artista e Jovem Artista do Ano, Melhor Orquestra, Melhor Editora e, este ano, pela primeira vez, melhor Álbum Concetual.

O prémio Artista do Ano foi para o pianista islandês Víkingur Ólafsson, que se distinguiu com gravações de Philip Glass e de obras de Bach, revisitadas por compositores contemporâneos, enquanto o contratenor polaco Jakub Józef Orlin conquistou o prémio Jovem Artista do Ano, depois de provas dadas na interpretação de personagens de compositores como Vivaldi e Zelenka.

A conclusão da tetralogia de Wagner, "O Anel do Nibelungo", com a gravação de "Crepúsculo dos Deuses", pela Filarmónica de Hong Kong, deu-lhe o prémio Orquestra do Ano.

A Fundação Birgit Nilsson, criada em memória da soprano sueca, recebeu o prémio especial (Special Achievement), "Softloud", do guitarrista Sean Shibe, conquistou o prémio de Melhor Álbum Conceptual e o Prémio de Editora do Ano foi para a independente holandesa Pentatone, que tem entre os artistas editados o Coro e a Orquestra Gulbenkian.