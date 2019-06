A segunda edição do FLII Palavras de Fogo inicia-se no dia 14, em Arganil, no distrito de Coimbra, com uma homenagem ao escritor José Saramago.

Na sessão de abertura, a decorrer na Cerâmica Arganilense, vai decorrer um painel com a presença dos escritores Gonçalo M. Tavares e Andréa del Fuego (Brasil) e de Sérgio Machado, diretor da Fundação José Saramago, com moderação de António Pedro Pita, da Universidade de Coimbra.

Na ocasião, será anunciado publicamente pela diretora de Cultura do Centro o vencedor do primeiro prémio literário FLII - Palavras de Fogo.

A edição deste ano, que termina no dia 17, em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, "é dedicada, em primeiro lugar, aos 30 anos da queda do muro de Berlim, aos 20 do Nobel Saramago e aos 100 anos dos nascimento de Sofia Melo Breyner e Jorge de Sena".