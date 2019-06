A homenagem arranca este sábado, pelas 16:00, com uma série de recitais dos sete candidatos à sexta edição do Prémio Internacional Suggia/Casa da Música, com alunos da Alemanha, Bélgica, Dinamarca, França, Reino Unido e Suíça.

Petar Pejcic, Élia Cohen Weissert, Miguel Balloussier Braga, Cansin Kara, Jeremy Garbarg, Hyazintha Andrej e Ben Tarlton vão interpretar obras de Bach, Brahms, Schubert, Prokofiev, Ginastera, Stravinsky ou Debussy, entre outros, no sábado e no domingo à tarde, em atuações com entrada livre.

Destas atuações sairão os três finalistas, que voltam a subir ao palco da Sala Suggia pelas 21:00 de dia 5 de julho, sexta-feira, desta feita a acompanhar a Orquestra Sinfónica do Porto, sob a direção musical de Pedro Neves.

Os concertos para violoncelo e orquestra ainda vão ser anunciados, num momento que definirá o vencedor do prémio e os aproxima da orquestra portuense, desta feita com um maestro que também começou por este instrumento.