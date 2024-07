Lionel Martin, a estudar na Universidade de Artes de Zurique, na Suíça, conquistou o Prémio Suggia com a interpretação da Sinfonia Concertante de Sergei Prokofieff, anunciou a Casa da Música.

Martin era finalista do concurso com os violoncelistas espanhóis Jorge Giménez, aluno da Queen Elisabeth Music Chapel, em Waterloo, Bélgica, que interpretou, também, a Sinfonia Concertante de Sergei Prokofieff, e Ángela Aguareles, aluna da Hochschulefür Musik Hanns Eisler de Berlim, que tocou o Concerto para violoncelo e orquestra n.º 1 de Dmitri Chostakovitch.

A escolha do vencedor foi da responsabilidade do júri constituído pelos violoncelistas Maria de Macedo, Claudio Bohórquez, Nikolai Gimaletdinov e Pedro Neves, maestro titular da Orquestra Metropolitana, que dirigiu a Orquestra Sinfónica Casa da Música, nesta edição do prémio.

O Prémio Suggia, de periodicidade bienal, foi criado em homenagem à violoncelista portuense Guilhermina Suggia (1885-1950). O vencedor recebe um prémio pecuniário de 8.000 e um convite para tocar como solista num concerto com a Orquestra Sinfónica Casa da Música, na próxima temporada.

Nesta oitava edição do Prémio Suggia participaram sete candidatos oriundos de escolas de Alemanha, Bélgica, Espanha, Suíça e Reino Unido.

Em 2022, a vencedora foi a violoncelista alemã Konstanze Pietschmann, nascida em 2000.