2022 está a ser um ano de lançamento de grandes novidades para a WOOK, e não falamos apenas de livros, apesar de a literatura ser o foco. Agora, na maior livraria online de Portugal também poderá encontrar as prendas perfeitas para oferecer ao amigo mais geek que conhece.

Se este Natal procura prendas para grandes fãs e seguidores do universo da cultura pop, não se preocupe mais: na WOOK poderá encontrar o presente ideal e que vai chegar a sua casa a tempo do ‘sapatinho’.

De “Star Wars” a “Pokémon”, passando por “Naruto” ou “Cruella”, na livraria online vai encontrar uma grande oferta de produtos do mundo do cinema, séries e animação e que vão completar as coleções dos maiores geeks (e não só).

Se está à procura da prenda ideal para um verdadeiro fã de cultura pop, aqui ficam algumas sugestões para este Natal:

Mais de 25 anos após o seu nascimento, "Pokémon" continua a seduzir adultos e crianças: o fenómeno vinculado aos jogos eletrónicos e aos desenhos animados com os adoráveis monstros japoneses está mais atual do que nunca.

Se conhece alguém que é fã e quer começar uma coleção, nada melhor do que oferecer o Funk Pop! em vinil do Pichu.



Um fã de “Star Wars” tem de ter na sua coleção o Funk Pop! de The Child, carinhosamente chamado pelos fãs de Baby Yoda. E na WOOK poderá encontrar uma versão especial da personagem adorada da série “The Mandalorian”.

É uma excelente prenda para começar uma coleção ou completá-la. Se estava à procura de um presente de Natal para um fã de “Star Wars”, já não precisa de procurar mais.



Dos mais novos aos mais crescidos, “Naruto” tem conquistado várias gerações desde o final dos anos 1990. Se tem um amigo que é fã da popular manga e anime japonesa, na WOOK vai encontrar o presente perfeito.

Na loja online poderá comprar a figura da linha “Anime Heroes”, que reflete a determinação de Uzumaki Naruto.

Comprar aqui.



Tem um amigo que é fã de “Star Wars” e já não sabe o que mais lhe pode oferecer? Na WOOK poderá encontrar uma garrafa de vidro dedicada à série “The Mandalorian” e que, além de útil, vai conquistar os fãs do Baby Yoda.



Uma edição especial de "Cards Against Humanity" (Fantasy Pack) é a prenda ideal para um amigo geek. As 32 novas cartas, que prometem surpreender tudo e todos, podem ser encontradas na WOOK e vão chegar a sua casa rapidamente.



Procura uma prenda para os fãs da DC Comics e de Flash? Enquanto esperamos pelo novo filme, que se estreia em 2023, nada melhor que oferecer ao seu amigo geek um conjunto de cartas especial - o baralho conta com 32 cartas e é a prenda perfeita para completar a coleção.



Quem não é fã do universo Disney? E quem nunca viu os “101 Dálmatas”? Todos provavelmente, mas se conhece alguém que vê e revê o filme vezes sem conta, na WOOK vai encontrar o Funk Pop! especial da Cruella de Vil. A prenda está à distância de um clique.



Quer fazer o seu amigo viajar para uma galáxia muito, muito distante? Com Dobble Star Wars The Mandalorian será possível e na coleção há sempre um símbolo especial, mas apenas um se repete nas duas cartas. Quem será capaz de o descobrir no Natal?



Para os grandes colecionadores e fãs de “Pokémon”, aqui está a prenda ideal: “PKM Pokemon GO Alolan Exeggutor V Box”, que conta com baralhos especiais, uma carta em tamanho grande e muito mais.



Um Funk Pop! é sempre uma boa prenda, quer os amigos sejam geeks ou não - poderá sempre despertar um colecionador adormecido. Na WOOK poderá encontarar uma versão especial de Luke Skywalker com The Child, o Baby Yoda.

