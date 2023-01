Há uma curiosidade "cinéfila" sobre o filme "Mad Max: Estrada da Fúria", de 2015, entre todas as controvérsias à volta das revelações no livro de memórias do Príncipe Harry, lançado esta terça-feira.

Em "Na Sombra" ("Spare", no original"), editado em Portugal pela Objectiva, o Duque de Sussex conta os detalhes da sua última noite com a então namorada Meghan Markle, antes da sua relação secreta ser revelada pela imprensa.

O casal estava em Toronto (Canadá) e preparava-se para festejar na Soho House com um grupo de amigos íntimos a Noite de Bruxas, onde o tema era o Apocalipse.

"Para me ajudar com o meu guarda-roupa, virei-me para um amigo, o ator Tom Hardy, antes de sair de casa. Telefonei-lhe a perguntar se podia pedir emprestado o seu guarda-roupa de 'Mad Max'. 'A coisa toda?' 'Sim, por favor, camarada. O pacote todo!'", escreve Harry, citado pelo jornal britânico The Independent.

Meghan Markle "fartou-se de rir" quando ele experimentou a roupa pela primeira vez.

O 'pacote todo' de "Mad Max", presume-se, devia incluir a máscara que a personagem usa na primeira parte do filme.

"Era engraçado. E um pouco assustador. Mas a questão principal era: eu estava irreconhecível. A Meg, por sua vez, usava shorts pretos rasgados, blusa camuflada e meias arrastão. Se isso é o apocalipse, pensei, tragam o fim do mundo", continua o relato.

"A festa estava barulhenta, escura, alcoolizada – o ideal. Várias pessoas olharam duas vezes quando Meg passou pelas salas, mas ninguém olhou duas vezes para o seu parceiro distópico. Gostaria de poder usar este disfarce todos os dias", admite Harry no livro.

No dia a seguir, a história da relação era lançada pela imprensa e "tudo mudou para sempre".