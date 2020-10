A organização, num comunicado hoje divulgado, refere que, no concerto de domingo, “o produtor Bruno Miguel conta com a cantora neozelandesa Maree Lawn, artista com um Honor Degree em voz Jazz da New Zealand school of music que já colaborou com artistas como Rakalam Bob moses (conhecido de projectos com Herbie Hancock, Keith Jarrett e Charles Mingus) e a portuguesa mema., cantora e produtora que explora sonoridades tradicionais, resultando numa eletrónica pop de tons folk, tendo sido destacada como uma das promessas da nova música nacional”.

A atuação dos :papercutz marca o arranque da programação de novembro do Village Undergound Lisboa, onde os concertos são ao ar livre e “são cumpridas todas as regras impostas pela Direção-Geral de Saúde (DGS)”.

Em novembro, têm atuação marcada naquele espaço de Alcântara: Marum (dia 5 de novembro), Felix Dacat (6), OB DJ (7), The Black Mamba (8), Johan (12), Mamma Tehrani (13), DJ Kolt (14), Milton Gulli (15), Karlon Krioulo (19), Vilamar DJ (20), Studio Bros (21), Cachupa Psicadélica (22), DJ Glue (26), Fernando Rodrigues (27), !...!.Art.Attack.!...! (28) e Lot (29).

Os bilhetes podem ser reservados através do e-mail contact@vulisboa.com ou do telefone 911 115 533.