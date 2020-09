"Estas imagens são para vocês. Vocês que se calhar não terão oportunidade de um dia visitar o Vaticano. Com amor para vocês", escreveu Rita Pereira na legenda de um vídeo publicado nas suas Stories, no Instagram. A publicação gerou polémica e tem dado que falar nas redes sociais.

Na tarde desta quarta-feira, dia 16 de setembro, a publicação de Rita Pereira tornou-se no assunto mais comentado no Twitter em Portugal. Na rede social, vários utilizadores partilharam piadas e memes inspirados na legenda do vídeo da atriz.

Já na sua conta no Instagram, a atriz da TVI respondeu com 'amor' às várias reações. "Só para avisar que estou a amar todas as menções que vocês estão a fazer. Estou a amar aparecer em todas as vossas stories. Com amor, para vocês", disse Rita Pereira, em vídeo.

Leia algumas das reações: