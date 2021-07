“De que forma a pandemia afetou os jovens atores recém formados? Ficaram em casa à espera? Ou usaram a criatividade para criar os seus próprios espetáculos? O Teatro dos Aloés lançou o desafio de partilharem com o público as suas reflexões, inquietações e propostas para o futuro”, é a sinopse da Amadora Mostra deste ano.

Hoje, Tiago Dinis encena “Lord Maximus” às 18h30, seguindo-se “Nu Geral”, de Maria Vilalobos, às 21h00, enquanto, no sábado, sobem ao palco “Fora do Quadrado”, de Inês Mata, e “Salgar o Tejo”, de André Marques e João Raposo Nunes. No domingo, Manuel Jerónimo encena “Muito Barulho por Nada” a partir de Shakespeare, e Henrique Bispo dirige “Rammstein”.

Na quinta-feira, Diogo Tomaz encenou “Not Enough Oxygen” e Maria Toscano levou ao palco “Transporto”.