Ainda antes da abertura oficial da temporada, porém, a OML leva “Giochi di Uccelli” ("Jogos de Pássaros"), o Concerto para flauta de Sérgio Azevedo, ao Cineteatro Curvo Semedo, de Montemor-o-Novo (sexta-feira, 21:30), ao Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal (sábado, 21:00), e à Academia Almadense (19 de setembro, 21:00), com a participação do flautista Nuno Inácio, como solista, que já estreara a obra em 2017.

Ainda neste mês, a Metropolitana inicia no Fórum Municipal Luísa Todi (Setúbal) a primeiro de uma série de atuações, dedicadas à integral dos Concertos para Piano de Ludwig van Beethoven, com o pianista António Rosado, artista associado da orquestra, quando passam 250 anos sobre o nascimento do compositor.

Rosado interpretará os cinco concertos (1, 4, 3, 2 e 5, por esta ordem), nos dias 30 de setembro e 01 e 04 de outubro, antes de os levar para o Teatro Municipal de São Luiz, em Lisboa, nos dias 07, 09 e 11 de outubro.

Já em outubro, a OML realiza, pela primeira vez, uma digressão por países do Leste europeu, juntando-se à programação do Festival Lubomirski, para dois concertos que terão lugar na Polónia e na Ucrânia, nas cidades de Katowice e Lviv, respetivamente.

Com Nuno Silva no clarinete, a bagagem do maestro Pedro Amaral e da OML leva quatro partituras da primeira metade do século XIX: a “Abertura Coriolano”, de Beethoven, a “Sinfonia Escocesa” de Felix Mendelssohn, e duas obras de Karol Kurpinski.

Ainda em outubro, nos dias 23 e 24, o Cine-Teatro Joaquim de Almeida (Montijo) e o Teatro Thalia (Lisboa), respetivamente, recebem “Pecados da Juventude”, com direção musical e violino de José Pereira e Daniel Canas, em trompa, um espetáculo que apresenta as sinfonias para cordas números 1 e 6 de Mendelssohn, permeadas pelo 1.º Concerto para trompa e orquestra, de Joseph Haydn, e finalizado com o Divertimento para cordas KV 136, de Mozart.

Em 25 de outubro, a Academia Almadense recebe “Para um Homem Comum”, programa dedicado ao compositor norte-americano Aaron Copland, dirigidas por Jean-Marc Burfin e alunos do curso de Direção da Academia Nacional Superior de Orquestra (ANSO), num espetáculo que contará, no clarinete, com o vencedor da 9.ª edição de Prémio Fundação INATEL, Nuno Batista.

“Sinfonia do Destino” fecha o mês de outubro, dia 31, no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, com Pedro Neves como maestro e Ana Pereira, no violino, a interpretar o Concerto para Violino e Orquestra em Mi Menor, Op. 64, de Felix Mendelssohn, e a Sinfonia n.º 5 em Dó Menor, Op. 67, de Beethoven.

O compositor alemão continua em destaque na programação de novembro, com o 5.º e derradeiro concerto para piano, “Imperador”, a ser apresentado no Teatro Thalia, em Lisboa, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, e na Academia Almadense, nos dias 13, 14 e 15, respetivamente, de novo com Pedro Amaral como maestro e, desta vez, com Jill Lawson no piano.

“Scheherazade”, de Rimsky-Korsakov, sob a batuta do maestro Adrian Leaper, sobe no dia 22 de novembro ao palco do Grande Auditório do CCB, num programa que inclui o Concerto para Piano e Orquestra em Sol Maior, de Maurice Ravel, com António Rosado, como solista.

Ainda em novembro, no dia 26, o Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha recebe “Fanfarras, Suítes e Danças”, com direção musical de Jean-Marc Burfin, de novo com alunos do curso de Direção de Orquestra da ANSO, numa apresentação das "Fanfarras Litúrgicas", de Henri Tomasi, e das "Danças Concertantes", assim como as Suites, n.ºs 1 e 2, para orquestra de câmara, de Igor Stravinsky.

Em 28 de novembro, Nuno Silva (clarinete), Ana Pereira e José Pereira (violinos), Joana Cipriano (viola), Nuno Abreu (violoncelo) e António Rosado (piano) juntam-se no palco do Teatro Thalia para apresentar “Para o Fim do Tempo”, programa que conjuga o Quinteto com Piano, Op. 44, de Robert Schumann, e o "Quarteto para os Fins dos tempos", de Olivier Messiaen.

No mês seguinte, em 06 de dezembro, o Cinema São Jorge recebe a OML para celebrar “Um Século de Federico Fellini”, com o maestro Rui Pinheiro e Benedetto Lupo, em piano, a protagonizarem um alinhamento dedicado a algumas das obras de Nino Rota, compostas para os filmes do cineasta italiano, nascido há cem anos: Suíte para “Amarcord”, e Suíte e o Concerto para piano e orquestra de “La Strada”.

“Um Americano em Paris”, com o maestro Sylvain Gasaçon, e João Pedro Silva, em saxofone, chega ao palco do Grande Auditório do CCB, em 13 de dezembro. O programa engloba a suíte da ópera “Porgy and Bess (Catfish Row)” e a peça orquestral“Um Americano em Paris”, de George Gershwin, que se conjugam com a estreia absoluta do Concerto para Saxofone e Orquestra, de Luís Tinoco.

Com a aproximação do Natal, a OML leva ao palco do Cinema São Jorge o Concerto Para Escolas “Um Conto de Charles Dickens”, narrado por Susana Henriques, com o maestro Élio Leal, num espetáculo com música composta por Sérgio Azevedo, no qual “as palavras [se] juntam às sonoridades cinematográficas e [se] cruzam com melodias provenientes de outros imaginários que são igualmente familiares, como a da canção 'Noite Feliz'”.

Dois dias depois, em 19 de dezembro, o Teatro Thalia recebe o “Concerto Clássico de Natal”, que ao espetáculo inspirado no conto de Charles Dickens, junta a Sinfonia n.º 38, KV 504, de Mozart.

O compositor de Salzburgo continua em destaque no seguinte programa de concerto, em 19 de dezembro, no Fórum Municipal Luísa Todi (Setúbal), sob a direção musical de Jean-Marc Burfin e, mais uma vez, de alunos do curso de Direção de Orquestra da ANSO, com a Sinfonia n.º 35, "Haffner”, KV 385, de Mozart, que se combina com a Sinfonia em Dó Menor, de Georges Bizet, no fecho da primeira parte da progrmação da temporarda.