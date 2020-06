Depois de quase três meses de encerramento, devido à pandemia COVID-19, o Coliseu do Porto Ageas reabriu portas esta segunda-feira, dia 1 de junho. No site, a sala da cidade Invicta sublinha que "o regresso insere-se na terceira fase do Plano de Desconfinamento definido pelo Governo".

"O Coliseu já começou a trabalhar na implementação das regras definidas pelo Ministério da Cultura para os teatros e salas de espetáculo", explica a nota publicada online. Uma das principais mudanças é a redução da lotação - com uma capacidade máxima de 4000 pessoas, o Coliseu Porto passa agora a ter como limite de público cerca de 1500 espectadores, "sempre em lugares sentados, garantindo o distanciamento recomendado durante a realização dos nossos espectáculos".

"Outras das medidas a aplicar passam pela definição de novos circuitos de circulação para o público (evitando ajuntamentos) e um frequente e rigoroso plano de limpeza e desinfeção das instalações, nomeadamente a higienização completa das salas antes da abertura de portas e após cada sessão", explica o Coliseu do Porto.

A presidente do Coliseu, Mónica Guerreiro, sublinha que "as medidas que estamos a implementar são fundamentais para que a reabertura se realize em rigorosas condições de segurança, de modo que todos - quem aqui trabalha e os públicos que nos visitam - sintam confiança em voltar a estar juntos".

"Se a criação artística nos foi acompanhando durante o confinamento, das mais diversas formas, sem dúvida que ansiamos pelo regresso à experiência e ao contacto ao vivo, e por modelos de trabalho que assegurem a justa remuneração de artistas, produtores e técnicos", acrescenta.

A bilheteira abriu esta segunda-feira, em horário reduzido, das 13h00 às 16h00 (de segunda a sábado).