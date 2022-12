Intitulado “RAMPA.0”, o projeto vai culminar com a criação de uma obra a apresentar no âmbito do festival Abril Dança em Coimbra, no Grande Auditório do Convento São Francisco, afirmou hoje a Câmara Municipal, em nota de imprensa enviada à agência Lusa, referindo que a iniciativa visa promover a criação e formação artística para jovens intérpretes na área da dança.

As quatro estruturas de programação “pretendem apostar, numa lógica de continuidade e concertação coletiva, neste domínio artístico”, realçou o município, referindo que os interessados em integrar o projeto podem inscrever-se até 04 de janeiro de 2023, para participar numa audição marcada para dia 07 de janeiro, no Convento São Francisco, espaço cultural gerido pela autarquia.

“Este projeto de audição para bailarinos e intérpretes junta, pela primeira vez em Coimbra, quatro entidades que realizam uma programação cultural regular no concelho”, salientou o município.

Na primeira edição do “RAMPA.0”, foi convidado o coreógrafo Rui Horta, “nome marcante na dança portuguesa, com um prestigiado percurso internacional, que vai trabalhar em colaboração com Miguel Oliveira, um dos bailarinos mais relevantes da sua geração, ex-membro do Ballet Gulbenkian e do Netherlands Dance Theatre”.

“Os destinatários deste projeto são jovens entre os 15 e os 25 anos – sediados na área da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra – com entusiasmo, talento e determinação para abraçar uma intensa e transformadora experiência formativa na área da dança contemporânea”, vincou a autarquia.

Para a inscrição na audição, os candidatos devem enviar e-mail com nome, e-mail, idade, contacto e currículo através do endereço de correio eletrónico abrildancacoimbra@gmail.com.

“Ao longo de quatro meses, de janeiro a abril, os ensaios vão decorrer no Convento São Francisco em dois dias por semana, com um período mais intenso durante as férias da Páscoa e subsequente semana da estreia, segundo um calendário predefinido”, esclareceu a autarquia.