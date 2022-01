O ciclo integra residências artísticas "que cruzam músicos de diferentes gerações, geografias e naturezas e se traduzem na apresentação de concertos; concertos cujo foco é a criação de contextos de profissionalização de jovens músicos e concertos programados em parceria com carimbos discográficos nacionais que apoiam a edição independente na área do jazz", assinala a organização em comunicado.

A iniciativa pretende dar continuidade ao longo do ano aos objetivos que o festival Que Jazz É Este? propõe e que passam por "ter um impacto muito significativo na comunidade e público em geral promovendo a música nacional e internacional de qualidade, com o Jazz como mote, assim como continuar a fortalecer o tecido artístico da região de Viseu", complementa.

Na programação do trimestre janeiro/março decorrem na sala maior do Carmo81 os concertos de Cíntia e Marcos Cavaleiro, que se realizam a 27 de janeiro e 30 de março, respetivamente.

Cíntia é o terceiro grupo a integrar a Cena Jovem Jazz.pt e conta com jovens músicos da cena jazzística lisboeta "num colectivo onde as fronteiras entre géneros se diluem e o jazz partilha espaço com o hip-hop, música electrónica e post-rock". Marcos Cavaleiro apresenta o disco "Sete", com o carimbo Porta Jazz.

A 5 de fevereiro, o Teatro Viriato acolhe o concerto que tinha sido adiado em dezembro da Gira Big Band com a convidada especial Elisa Rodrigues, que se centra essencialmente nas canções do último álbum da cantora, "As Blue As Red". A Gira Big Band integra um coletivo de jovens músicos, oriundos de bandas filarmónicas e alunos de cursos profissionais de música da região de Viseu, que se fazem acompanhar pelo Colectivo Gira Sol Azul, sob a direção de João Martins.

Dias 25 e 27 de fevereiro, apresentam-se por várias escolas e ruas de Viseu os Chinfrim, "colectivo de especialistas em contágio de força e alegria da música" que junta jovens músicos e músicos sedeados na região de Viseu sob a direção de Joaquim Rodrigues com um repertório arranjado por João Martins e figurinos de Patrícia Costa (DonaPata).

O acesso aos concertos passa pela reserva de lugar no site www.quejazzeeste.com e é sugerido o donativo de 3 euros para assistir a cada um dos espetáculos, de forma a se contribuir para a sustentabilidade e continuidade da iniciativa.