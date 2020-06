"Presságio", filme baseado no livro de suspense "La virgen en tus ojos", de Florencia Etcheves, estreou na passada semana, dia 28 de maio, na Netflix e já conquistou o ranking diário - em Portugal, esta terça-feira, dia 2 de junho, a produção lidera o top dos filmes mais vistos na plataforma.

O filme conta a história de Manuela "Pipa" Pelari (Luisana Lopilato), uma detetive em início de carreira e a trabalhar ao lado do seu mentor, o controverso detetive Francisco Juánez (Joaquín Furriel). "Juntos, têm de resolver o violento homicídio de uma rapariga de 19 anos, com todas as pistas a apontarem no sentido de esta ter sido assassinada pela sua melhor amiga", avança a Netflix.

"Ao mesmo tempo, Pipa tem de cumprir outra difícil missão, investigar em segredo o homicídio de um rapaz, em que o principal suspeito é Juánez", explica o serviço de streaming.

Produzido pela FAM Contenidos, pela Corinthian e pela Cindy Teperman SRL, o filme tem argumento de Mili Roque Pitt, Alejandro Montiel e Florencia Etcheves.