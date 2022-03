A contagem decrescente para a 66.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, marcado para maio em Turim, Itália, já começou. Os 40 temas que vão subir a palco já foram revelados e podem ser ouvidos nos serviços de streaming de música.

No Youtube e no site Eurovision.tv pode ainda ver os vídeos dos temas da edição de 2022 - veja aqui os vídeos.

As semifinais do festival estão marcadas para os dias 10 e 12 de maio e a final para o dia 14 do mesmo mês.

A canção “saudade saudade”, escrita e interpretada por Maro, vai representar Portugal em Turim. O tema foi o mais votado tanto pelo júri regional como pelo público, recebendo 12 pontos de cada, no Festival da Canção, da RTP1.

Portugal participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1964, tendo, entretanto, falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016). Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, Portugal falhou a passagem à final.

Portugal venceu pela primeira e única vez o Festival Eurovisão da Canção em 2017, com o tema “Amar pelos dois”, interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, o concurso.

Em 2021, Portugal esteve no Festival Eurovisão da Canção com “Love is on my side”, composta por Tatanka e interpretada pelos The Black Mamba.