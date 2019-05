Quim Barreiros foi um dos convidados da última emissão do "5 para a meia-noite", da RTP1. No final da emissão, o cantor interpretou um excerto do tema "Telemóveis", de Conan Osíris.

O vídeo do momento foi partilhado nas redes sociais do talk show apresentado por Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves.

Veja o vídeo:

Depois de Lisboa, Telavive é a cidade que anfitriã do Festival Eurovisão da Canção. Este ano, o concurso é disputado por 41 países - na primeira semifinal atuam 17 países e na segunda, marcada para quinta-feira, 18. Em cada semifinal serão escolhidos dez finalistas.

Na primeira semifinal atuam, além do cantor português, os representantes da Grécia, Chipre, Austrália, Islândia, Hungria, Sérvia, República Checa, Eslovénia, Bélgica, Estónia, Polónia, Bielorrússia, São Marino, Geórgia, Finlândia e Montenegro.

Na segunda final irão atuar os representantes da Holanda, Suécia, Rússia, Suíça, Azerbaijão, Malta, Macedónia do Norte, Noruega, Arménia, Dinamarca, Albânia, Roménia, Lituânia, Moldávia, Áustria, Croácia, Letónia e Irlanda.

A final, que decorre no dia 18 é disputada pelos 20 países escolhidos nas semifinais, pelos denominados ‘Cinco Grandes’ (França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido) e pelo país anfitrião (Israel).