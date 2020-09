Gonçalo Bilé revelou esta quarta-feira, dia 16 de setembro, um novo tema. "Química", o quarto single do novo trabalho a ser lançado em 2021, conta com um videoclipe, que pode ser visto no Youtube - veja aqui o vídeo.

"Baseada em factos verídicos, conta a história de uma relação que não consegue fugir ao contacto! É eminente! A tensão química entre os dois, é já medida por uma equação exponencial", explica em comunicado.

Gonçalo Bilé edita o seu próximo álbum, " 2.2", em 2021.