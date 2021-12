De acordo com a promotora, a artista, apelidada de "rainha da sofrência pop", estará a 22 de abril no Capitólio (Lisboa) e no dia seguinte no Hard Club (Porto).

Duda Beat, nome artístico de Eduarda Bittencourt, editou na primavera passada o segundo álbum de originais, "Te amo lá fora". Em 2018, o álbum de estreia intulava-se "Sinto Muito".

Além de Portugal - onde se apresentou em 2019 -, Duda Beat atuará na Alemanha, França, Reino Unido, Irlanda e Espanha.