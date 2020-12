O cantor de "Lollipop" foi encontrado com uma arma e munições durante uma operação policial num avião particular em Miami em dezembro de 2019. A lei do estado da Flórida proíbe o posse de armas para condenados à prisão.

Dwayne Michael Carter Jr, o seu nome verdadeiro, foi condenado há mais de uma década noutro caso relacionado com armas de fogo.

"Declaro-me culpado", disse o rapper de 38 anos ao comparecer virtualmente no tribunal de Miami, de acordo com os meios americanos.

Segundo o Miami Herald, Lil Wayne, que tem uma casa no sul da Flórida, admitiu que a pistola banhada a ouro encontrada na sua bagagem era sua. A arma teria sido oferecida como um presente do Dia do Pai.

A sua sentença será proferida a 28 de janeiro.

Vencedor de cinco Grammys, Lil Wayne apareceu poucos dias antes da eleição presidencial dos EUA ao lado de um sorridente Donald Trump.