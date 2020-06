Tray Savage, rapper norte-americano, morreu aos 26 anos. Segundo o site TMZ, o artista foi baleado enquanto conduzia o seu carro pelas ruas de Chicago.

Apesar de ainda ter sido assistido no hospital, o músico acabou por não sobreviver.

"Lamentavelmente, não podemos desfazer as ações dos outros. Mas acreditamos piamente que o Tray Savage deveria estar vivo e continuar com as suas incríveis contribuições para a sociedade", escreveu a editora do rapper, a Chief Keef, em comunicado.