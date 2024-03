Duas propriedades do artista de música rap Sean Combs, conhecido como ‘Diddy’, foram hoje alvo de buscas em Los Angeles e Miami, no âmbito de uma investigação sobre tráfico sexual, revelaram dois agentes policiais à Associated Press.

As buscas foram realizadas por agentes federais do gabinete de Investigações e Segurança Interna como parte de uma investigação das autoridades federais de Nova Iorque e não foi esclarecido se o artista é diretamente visado pela investigação. Os agentes não foram autorizados a revelar detalhes publicamente e falaram à Associated Press sob anonimato. Em comunicado, o gabinete de Investigações e Segurança Interna (HSI) disse apenas que “executou ações de aplicação da lei como parte de uma investigação em curso, com o apoio do HSI Los Angeles, HSI Miami e outros parceiros locais de aplicação da lei”. Um porta-voz do procurador público dos EUA em Manhattan recusou tecer comentários e foram enviadas mensagens aos advogados e outros representantes de Combs, que não obtiveram resposta. Nos últimos meses, vários processos foram abertos contra o artista por alegadas agressões sexuais. Em novembro, 'Diddy' reagiu às acusações, em comunicado, garantindo que não fez “nenhuma das coisas horríveis que estão a ser alegadas”. Anteriormente conhecido como Puff Daddy, Combs é um dos produtores e artistas de hip-hop mais influentes das últimas três décadas e construiu um dos maiores impérios ligado a este género musical com diversas entidades ligadas ao seu nome. É fundador da Bad Boy Records e vencedor de três Grammy, tendo trabalhado com diversos outros artistas de renome, tais como Notorious B.I.G., Mary J. Blige, Usher, Lil Kim, Faith Evans e 112. Criou ainda a linha de vestuário Sean John, lançou o canal de música Revolt TV e produziu o ‘reality show’ Making the Band para a MTV. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram