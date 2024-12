As receitas de bilheteira dos espetáculos ao vivo renderam quase 190 milhões de euros no ano passado, mais 28,5% do que em 2022, ano que já atingira o maior valor desde 1979, graças principalmente ao aumento da procura.

Segundo o relatório anual estatístico de Cultura de 2023, divulgado na quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), os espetáculos ao vivo, como concertos e teatro, geraram 189,2 milhões de euros de receitas de bilheteira, mais 41,9 milhões do que no ano anterior (147,3 milhões), que já registara o maior valor desde 1979.

Os dados revelam que em 2023 se realizaram 42.792 sessões de espetáculos ao vivo, o que representa um aumento de 3,4% face às 41.388 de 2022.

No entanto, a maior subida, em termos percentuais, registou-se na afluência de público, com 17,1 milhões de espectadores, mais 14,9% do que no ano anterior, e 7,3 milhões de bilhetes vendidos (mais 9,6%).

Comparativamente, em 2022 as sessões de espetáculos ao vivo tiveram 14,9 milhões de espectadores e venderam 6,6 milhões de bilhetes.

Segundo o INE, o pop/rock voltou a ser a modalidade com maior expressão em termos de espectadores e receitas, tendo-se realizado 2.580 concertos, com 3,9 milhões de espectadores.

Contudo, a maioria destes viu os espetáculos com bilhetes oferecidos e apenas 1,8 milhões é que corresponderam a entradas pagas, originando 83,7 milhões de euros de receitas de bilheteira.

Em comparação com 2022, registaram-se mais 620,1 mil espectadores e mais 22,3 milhões de euros de receitas de bilheteira.

“O teatro continuou a ser a modalidade com maior número de sessões”, 14.824, ou seja, mais de um terço do total, às quais assistiram 2,1 milhões de pessoas, segundo o INE.

Em receitas de bilheteira, o teatro faturou 17,3 milhões de euros.

Relativamente ao ano anterior, realizaram-se mais 229 sessões, o que representa um aumento de 1,6%, mas com menos 79,8 mil espectadores, o que se traduz numa queda de 3,6%, e consequente quebra no valor das receitas de bilheteira, de menos 4,7 milhões de euros (menos 21,6%).