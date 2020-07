O recital de canto, piano e poesia, no qual participa a atriz Leonor Seixas e que também conta com a pianista Carla Seixas, sua mãe, e o barítono José Corvelo, está marcado para sábado, às 21:30.

Este concerto integra a declamação de poemas de Eugénio de Andrade, Rui Belo, Eduardo Bettencourt Pinto, Fernando Pessoa e Nuno Júdice.

O ciclo inicia-se, na sexta-feira, às 21:30, com o concerto "Duo de Acordeão e Fagote com Bailarinos", protagonizado por Gonçalo Pescada (acordeão) e Eduardo Sirtori (fagote), com a participação dos bailarinos Fábio Henriques e Rita Ramires.

No dia 18, às 21:30, o evento prossegue com duo Almaclara, pelas violoncelistas Luiza Nancu e Beatriz González, estando marcado para o dia 31, também às 21:30, o último concerto, intitulado "Spaguetti Fusion".

Acompanhado pela projeção de filmes, o derradeiro espetáculo do ciclo conta com Ercole de Conca (direção e contrabaixo), Sandra Medeiros (soprano), Diana Tzonkova (violino), Luís Cascão (percussão) e Carlos Garcia (teclados).