“Recolher obrigatório” é o título que este teatro municipal de Lisboa dá à iniciativa que mobiliza criadores como Ana Teixeira Pinto, Ayoub ElAyady, Daniel Pizamiglio, Jejuno e Sara Graça, Jorge Jácome, Kenneth Goldsmith, Rachel Mars e Vânia Doutel Vaz.

“Proíbe-se a circulação diária de cidadãos na via pública no período compreendido entre as 23:00 h e as 05:00 (de dias 18 e 19, respetivamente) acautelando todas as deslocações necessárias ou que se justifiquem. Prevê-se um dever geral de recolhimento domiciliário nas restantes horas”, é a forma como o teatro que tem direção artística de Francisco Frazão apresenta a iniciativa na sua página da Internet.

Apesar de a transmissão ser em direto por streaming durante seis horas, uma gravação vai ficar disponível até ao final de sábado, acrescenta o teatro.

“Capitalismo com uma Face Transumana” é o título do espetáculo de Ana Teixeira Pinto, escritora portuguesa residente em Berlim, no qual a criadora abordará questões relacionadas com a guerra cultural online, considerando-a um sintoma “de uma batalha existencial em torno da desocidentalização, do imperialismo e da hegemonia branca”.

Já o músico marroquino Ayoub ElAyady protagonizará “Lila”, espetáculo que usa como título a palavra que significa noite em árabe e que também é designada para a cerimónia litúrgica que se manifesta no transe, como processo de cura e terapia, através de um ritual de imersão sensorial conduzido por música (‘gnawa’), incenso, cor e dança.

Ayoub ElAyady tocará guembri, um baixo de três cordas feito de figueira e pele de camelo, instrumento essencial da ‘gnawa’, Halid Boulhamam estará na percussão e voz e O Mofrto na eletrónica.

“Por favor, olhar como se fosse a última vez” é o título do espetáculo da montagem de encontros que o criador brasileiro Daniel Pizamiglio iniciou, entre abril e junho, uma série de encontros com diversas pessoas e em diferentes lugares.

Perante uma situação em que o próprio encontro é uma ameaça e simultaneamente aquilo que está ameaçado, o artista pretendia “resgatar o que ainda era possível dos afetos – constrangidos, como estavam, pela necessidade de medidas sanitárias”.

O registo que o criador apresenta parte de encontros com personalidades diversas, entre as quais Tiago Mansilha, Ana Rita Teodoro, João Fiadeiro, André e. Teodósio, entre outros.

Jejuno (som) e a artista plástica Sara Graça (imagem) apresentarão a performance “Pool u. Pool Original”, enquanto o realizador Jorge Jácome apresentará “moooooon”, um projeto que parte de comentários do Youtube de vídeos de relaxamento para pessoas que estão sozinhas e/ou que não conseguem dormir, e de uma filmagem da lua em 16mm, transferida para digital.

Já o poeta residente em Nova Iorque Kenneth Goldsmith apresentará “RE:Silience (a partir da ‘Lecture on Nothing’ de John Cage)”.

“Your sexts are shit: older better letters (Middle of the night edition)” é o título do espetáculo da criadora e escritora Rachel Mars, que este ano devia ter estado em digressão com “uma peça cómica, íntima e indecente, fazendo a triangulação entre cartas de amor de artistas que morreram há muito, mensagens sexuais contemporâneas e uma meditação sobre a construção do corpo queer feminino”.

“Ad aeternum”, um espetáculo de Vânia Doutel Vaz interpretado por Vânia Odete encerra a iniciativa do Teatro do Bairro Alto.