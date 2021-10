Assim, foram colocados à venda mais bilhetes para os dois concertos de Lisboa. Ao mesmo tempo, foi divulgado que os bilhetes para os concertos em Vila Real, Castelo Branco e Braga esgotaram em poucas horas. Na quinta-feira, havia ainda lugares disponíveis para o concerto de Santarém, que encerra a digressão portuguesa, a 7 de novembro.

A digressão europeia de Gilberto Gil teve início no passado dia 30 de setembro, na cidade francesa de Dijon, e passa por um total de 13 cidades de França, Alemanha, Suécia, Áustria, Espanha, Bélgica e Hungria, antes de chegar a Portugal, no dia 29 de outubro, para o concerto no Teatro de Vila Real. Seguir-se-á o Cine-Teatro Avenida de Castelo Branco, no dia 31 de outubro, o Theatro Circo de Braga, a 5 de novembro e, a 7 de novembro, a sala do CNEMA - Centro Nacional de Exposições, de Santarém.

O novo espetáculo foi criado de raiz para esta digressão, a partir do repertório de Gilberto Gil, que celebrará 80 anos, em 2022. A banda que acompanha o músico é formada por seu filho Bem Gil, na guitarra, baixo e voz, pelo neto João, também na guitarra, e por Marcelo Costa, na bateria e percussão. O espetáculo é descrito como “uma jornada íntima onde lamento é sertanejo, a saudade é da Bahia e o tempo é rei”.

Os seis espetáculos marcados para Portugal contam com a participação de Adriana Calcanhotto, que interpretará algumas canções com Gilberto Gil.