Esta delegação leva obras de literatura de ficção, poesia e ensaio, livros ilustrados, de viagens, artes plásticas, fotografia, arquitectura, guias turísticos, e de temas da cultura e tradição portuguesa, em língua portuguesa ou nas suas traduções para castelhano.

A 80.ª edição da Feira do Livro de Madrid abriu no passado dia 10 de setembro, no Parque do Retiro da capital espanhola, e este ano tem a Colômbia como país convidado. Até ao dia 26 deste mês, os 320 stands recebem diariamente cerca de 3.900 pessoas, esperando-se uma assistência total de 300.000 visitantes, segundo os organizadores.

De acordo com a informação dada pela embaixada de Portugal, para além da participação no programa oficial, Portugal está representado também com as editoras Pato Lógico e Tcharan.

Ana Luísa Amaral e Lídia Jorge estarão na Feira do Livro de Madrid para sessões de autógrafos com os leitores, a primeira a 19 e 20 de setembro e a segunda a 24.

De acordo com a Reli, editores espanhóis têm visitado o stand para conhecer novos, ou ainda desconhecidos, autores portugueses pensando na possível inclusão destes no seu catálogo editorial.

Portugal foi o país convidado da Feira de Madrid de 2017.